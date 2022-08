Sono 35.004 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 158 e il tasso è al 15,3%. Tra antigenici e molecolari, il bollettino registra 229.180 tamponi. Sono invece 336 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.028, cioè 369 in meno rispetto a ieri.

Questi i numeri rilevati dal bollettino lo scorso sabato: 49.571 nuovi casi su 290.013 tamponi e 121 decessi. Il tasso di positività era al 17,1%. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.105.458. In totale sono 21.286.771 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.062. I dimessi e i guariti sono 20.008.251 con un incremento di 76.560.