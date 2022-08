A partire dal lunedì 8 agosto l’app Dazn sbarcherà su Sky Q. È stato ufficializzato l’accordo tra le due aziende televisive che permette agli abbonati Sky e Dazn di fruire di tutta la Serie A e degli altri eventi sportivi trasmessi sulla piattaforma streaming. Con 5 euro in più sarà possibile vedere tutte queste manifestazioni sul canale 214 denominato Zona Dazn che in caso di partite in contemporanea si allargherà al 215, 216 e così via. L’intesa rende disponibile su unico decoder la piattaforma di streaming detentrice dei diritti per tutte e dieci partite della Serie A fino al 2024 e i canali della televisione satellitare. Rimane comunque necessario sottoscrivere entrambi gli abbonamenti per poter disporre del servizio. In tal caso il cliente Sky Q potrà accedere all’offerta Dazn dalla sezione App o con il controllo vocale.

Quali vantaggi ha quindi chi decide di pagare 5 euro in più e dispone già di Dazn sulla Smart Tv? La comodità di avere tutto su un unico telecomando, una migliore qualità video e per chi vive in zone dove la connessione Internet è assente o debole l’offerta garantisce di poter vedere i match senza interruzioni. L’obiettivo ultimo, infatti, è far crescere i dati di ascolto grazie alla non esclusività del prodotto.