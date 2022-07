Fuoco e fiamme tra Paola di Benedetto e Denis Dosio. Pochi giorni fa la speaker di Rtl 102.5, ospite di Simone Buratti e del collega Jody su Twitch, era stata sottoposta a un singolare ma semplice quiz: guardando una fotografia, doveva dare il proprio giudizio sulla persona in questione. Alla vista di Dosio, Di Benedetto si è lasciata andare: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Ah Denis Dosio, con le patatine nel c**o ti sei superato… ah si è capito chiaramente. E vabbe’, ragazzi”.

Trascorso qualche giorno, Dosio ha deciso di replicare alle critiche con un video Tik Tok: “Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua, proprio da te? Tu che nutrivi tanta stima”, ha tuonato l’ex gieffino. E ancora: “Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai. Se la memoria non mi inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi. E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene. Quindi dire questo è possibile e giusto?”. Dosio ha poi concluso, evidenziando come, nell’insultarlo, Paola si sia mostrata senza filtri: “Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri. E personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente”. Resta da capire, adesso, se la conduttrice replicherà ancora.