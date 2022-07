Avete presente la linea d’abbigliamento lanciata prima da Lidl e recentemente da Eurospin? O ancora la nuova collezione di Beyoncé per Adidas? Bene dimenticate tutto questo, perché da oggi a fare tendenza ci pensa Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte si è presentato, nel weekend, con un outfit a dir poco pazzesco al Vip Master, il tradizionale evento organizzato a Milano Marittima e che vede volti noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in partite di tennis.

Vittorio Sgarbi in mocassini sul campo da tennis

Sgarbi si è fatto onore arrivando in finale, dove è stato sconfitto dalla “stellare” Valeria Marini. Malgrado la sconfitta sulla terra rossa, il vero vincitore dell’evento è lui, almeno per quel che riguarda lo stile. Il critico d’arte ha infatti abbinato, sotto il completo bianco da tennis fornito dagli organizzatori dell’evento, un paio di mocassini classici. Non esattamente la scelta più comoda per praticare sport. Ma la vera chicca è il calzino arrotolato sui polpacci. “E Djokovic muto!” ha commentato il diretto interessato postando sui social alcune foto dell’evento, ironizzando lui per primo su come si è presentato in campo.

I commenti dei social

Manco a dirlo, i social sono impazziti per questi scatti. I numeri parlano chiaro: oltre 22mila like, quasi 3000 commenti e oltre 300 condivisioni. “Il tennis con il calzino nuovo sport olimpico!” commenta qualcuno, “Queste scarpe hanno i super poteri. Non vale. Li usi per tutto” scrive qualcun altro. E ancora: “Ragioniere, batti lei?”, scherzano gli utenti evocando la mitica partita di tennis tra Fantozzi e Filini.