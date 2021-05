Certe scarpe fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso delle scarpe delle Lidl, andate a ruba lo scorso novembre, rivendute a prezzi folli sul web e diventate a tutti gli effetti un oggetto di culto. Ecco perché la catena di supermercati ha deciso di rimetterle in vendita da oggi, 10 maggio, in tutti gli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99. Le sneakers Lidl sono diventate infatti un vero e proprio oggetto da collezione, al pari dei modelli più esclusivi di sneakers di noti brand di moda.

Un successo assolutamente inaspettato dal momento che il primo modello era stato pensato per i fan del brand: nessuno poteva immaginare che sarebbero diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati. Per questo ora Lidl ripropone in edizione limitata le sneakers diventate un’icona dello streetwear, grazie all’eccentrico accostamento dei colori e al sistema valoriale che il brand ha costruito negli anni, condiviso e riconosciuto dalla sua fan base.

Non solo. Dal 6 maggio è in vendita anche la prima collezione di scarpe sostenibili del marchio sportivo Crivit di Lidl Italia, calzature prodotte con plastica recuperata dagli Oceani. Le nuove Crivit Ocean Bound sono fatte al 100% con la plastica riciclata, scelta come materiale per dar vita a nuovi prodotti di alta qualità anche nell’ambito sportivo. Il 75% della loro componente tessile, a maglie traspiranti, nasce da bottiglie Pet convenzionalmente riciclate, mentre il restante 25% impiega la cosiddetta “Ocean Bound Plastic”, ovvero, rifiuti plastici raccolti da spiagge, isole o zone costiere, in questo caso dell’Asia. Per ogni paio di scarpe Crivit è stato recuperato, riciclato e trasformato l’equivalente, in base alla taglia, di 11 fino a 16 bottiglie di plastica Pet.