Da anni l’immagine che molte persone hanno di Victoria Beckham è quella di una donna musona, che non sorride mai, che si prende troppo sul serio. Eppure, forse complice la vacanza da sogno su un super yacht tra Croazia, Italia e sud della Francia, anche “Vic” si concede dei momenti da mattacchiona, che vengono subito immortalati dal marito David Beckham. Nel corso di una serata in un bar di St Tropez, Victoria, oggi imprenditrice e stilista, ha ripreso in mano il microfono ed è tornata a vestire i panni di Posh Spice reinterpretando al karaoke Stop, una delle hit delle Spice Girls.

“Karaoke night con la sola e unica Posh Spice” scrive l’ex calciatore, e la consorte commenta: “Solo per te David!” quasi a voler frenare l’inevitabile entusiasmo dei fan che da tempo sognano una reunion al completo del gruppo britannico. Non è un mistero, infatti, che l’ultima volta che le ragazze si sono riunite per un tour, nel 2019, hanno dovuto fare a meno di Victoria, che non ha voluto prendere parte allo “Spice World – 2019 Tour”.

Nella clip si vede la Beckham canticchiare Stop e rifare la coreografia originale del brano. Interessante notare il commento della collega Melanie C, che non si è trattenuta dal commentare: “Bello vedere che ti porti avanti con le prove!”. Parole che molto probabilmente potrebbero riferirsi alle voci di una nuova reunion delle Spice, che sarebbero intenzionate a tornare ancora una volta per la gioia dei fan. Quest’anno, tra l’altro, ricorrono i 25 anni dalla pubblicazione del loro secondo album Spiceworld, e quale migliore occasione di questa per calcare il palco tutte e 5 insieme, fosse anche per l’ultima volta? Posh, mettiti una mano sulla coscienza e facci questo regalo.