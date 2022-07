La prima donna italiana a volare nello spazio e la prima europea a compiervi una camminata di sette ore. E adesso, tra una missione e l’altra, anche un “selfie spaziale” definito “il più bello della storia”. Samantha Cristoforetti non smette più di infrangere primati.

Sebbene la sua spedizione in orbita, iniziata il 28 aprile scorso, sia in pieno svolgimento, l’astronauta dell’agenzia spaziale europea avrebbe trovato anche il tempo per un autoscatto memorabile. La foto, che da giorni ha invaso i social, ritrae la Cristoforetti con alle spalle l’Europa, illuminata dalle luci delle città. È tutto vero? Tanti italiani hanno comunque incensato lo scatto: “È fantastico”, scrive qualcuno; “Questa foto è insuperabile, inventatevi quello che volete”, ribadiscono altri. “Con questa foto Samantha Cristoforetti chiude la questione super-selfie per sempre”, è la sentenza definitiva.

O no? La foto originale risalirebbe al 2012, opera di un astronauta giapponese. A sostenerlo su Facebook è Massimo Canducci: “Ricordate il magnifico ‘selfie di Samantha Cristoforetti”? Ecco, era un fake. Si tratta in effetti di un selfie dell’astronauta giapponese Aki Hoshide durante un’attività extra veicolare sulla ISS. La foto originale è stata scattata nel 2012. In seguito, per renderla ancora più bella, la foto è stata scontornata e incollata su un’immagine della terra, anch’essa catturata dalla ISS. – ha spiegato – Quindi in sintesi: Samantha Cristoforetti non c’entra nulla ed è in effetti un selfie “spaziale”, ma la foto originale non ha molto a che fare con la foto elaborata. Morale: le cose troppo belle per essere vere, quasi sempre sono false”, ha concluso. Che la foto in questione sia un ‘fake’ o meno, sicuramente è molto bella.