Meghan Markle ha nuovamente i riflettori puntati su di lei. Pare infatti che i suoi comportamenti altezzosi, da diva, non siano piaciuti ai clienti e al proprietario del locale dove è andata a cena a New York. Il portale Tiempox svela il retroscena. Meghan, dopo aver preso parte ad un evento organizzato dall’Onu nella Grande Mela, ha deciso di andare a cena in compagnia del marito Harry. Il ristorante? Locanda Verde. E fin qui nulla di strano.

I problemi iniziano con l’ingresso di Meghan Markle nel locale. La duchessa di Sussex infatti, a detta dei testimoni presenti, avrebbe utilizzato un comportamento da diva con richieste davvero assurde. Un esempio? L’ex della famiglia Reale inglese avrebbe chiesto ai ristoratori di poter riservare a lei, al marito e alle tre guardie del corpo l’intero patio del ristorante (che conta 50 coperti disponibili). La risposta dei proprietari non sarebbe tardata ad arrivare. All’esterno, per quella sera, era già stato prenotato precedentemente un tavolo da 15 posti per un compleanno a sorpresa. Quindi non è stato possibile tenere riservato a loro tutto lo spazio, in “esclusiva”. Harry e Meghan sono stati quindi invitati ad accomodarsi ad un tavolo all’interno del locale come normali clienti. Scelta che i due hanno accettato senza poco fastidio. Il tavolo, durante la serata, è stato sorvegliato a vista dai tre uomini della sicurezza dei due i quali, più volte, avrebbero vietato foto e video in sala agli altri commensali presenti.

Meghan Markle e i capricci da “Regina”

Tra Meghan e la Regina Elisabetta non scorre buon sangue, anzi. La Famiglia Reale ha interrotto definitivamente i rapporti con lei. I primi capricci della Markle sono datati 2018, anno del matrimonio tra lei e Harry. La ex attrice avrebbe chiesto una preziosa tiara da poter abbinare al suo abito da sposa. Richiesta che non è stata accolta a causa di alcuni protocolli di sicurezza da rispettare. Non è un caso quindi che in America, Paese dove Meghan vive con Harry e i loro figli, lei venga soprannominata la “Principessa di Montecito”. per il modo di fare indisponente e fastidioso. E il festeggiato della Locanda Verde, si sarà goduto il compleanno?