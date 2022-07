Nella giornata di ieri a New York si è tenuto l’ultimo saluto a Ivana Trump, morta a 73 anni a causa di una caduta dalle scale. Presenti al funerale ovviamente tutti i famigliari della donna e l’ex marito Donald Trump con Melania. L’ex presidente degli Stati Uniti si è presentato davanti la chiesa di St. Vincent Ferrer con 10 minuti di ritardo, quando il feretro era già entrato in chiesa. Trump ha raggiunto quindi i figli Donald Trump Jr, Eric ed Ivanka con le rispettive famiglie. Loro hanno scelto per Ivana Trump una bara color oro ed hanno richiesto ai partecipanti di non mandare dei fiori ma di effettuare donazioni al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione a tutela degli animali. Presente al rito anche la seconda moglie di Trump, Marla e la loro figlia Tiffany.

Sono stati i figli di Ivana ad aver tenuto un discorso ciascuno durante la messa: “Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare il pesce e cucinare il pescato. Lei ha ampliato le nostre menti” ha detto con un filo di voce Ivanka. Anche il figlio Eric ha deciso di ricordare la madre: “Era bellissima. Era l’incarnazione del sogno americano… Era una forza della natura”.

Donald Trump e le sue parole

L’ex marito di Ivana ha deciso di affidare prima del funerale le sue parole al New York Post: “Sono a New York. Mi sono riposato un po’. Un po’ di sonno. Ma sono triste. Era bellissima dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto questo, la nostra vita insieme, con un rapporto così bello. Non si è mai arresa, ha sempre lavorato sodo, non si è mai delusa”.