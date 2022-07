Anthony Loffredo non trova lavoro. Il motivo è il suo aspetto, che di umano ormai ha ben poco. Questo ragazzotto francese, infatti, ha una passione sfrenata per gli alieni tanto da essersi sottoposto a diverse operazioni per diventare un “alieno nero”. E se alcuni posti di lavoro storcono il naso davanti a un piercing o a un piccolo tatuaggio che sporge dalla camicia, figuriamoci quali reazioni può suscitare la vista di un corpo totalmente trasformato.

Le reazioni delle persone

Ospite di recente del podcast Club 113, Loffredo, come riporta News18.com, ha parlato di quel che accade quando si mostra in pubblico: “Ci sono persone che, quando mi vedono, gridano e scappano. Sono umano, ma la gente pensa che io sia solo pazzo”, ha dichiarato. Anthony sa bene che il suo aspetto può spaventare gli altri e quindi cerca di metterli a proprio agio con piccole accortezze. “Di notte, quando passo davanti alle persone per strada, mi sposto dall’altra parte. Quando incrocio le persone, come gli anziani, cambio i lati della strada”. Particolare attenzione la riserva ai bambini: “So che può essere uno choc”.

La prossima tappa della trasformazione

Diventare un alieno non è affatto facile. Tra le modifiche che Anthony Loffredo ha apportato al proprio corpo ci sono la rimozione di entrambe le orecchie, intervento alla lingua divisa in due con un bisturi, bulbi oculari tatuati e impianti sul viso per avere un aspetto più irregolare su fronte e zigomi. Ma Loffredo non ha intenzione di fermarsi qui. Stando alle sue affermazioni avrebbe in programma di tagliarsi il pene in due metà. Il “black alien” vive in Francia e già in passato aveva dichiarato: “Fin da giovanissimo mi sono appassionato alle mutazioni e trasformazioni del corpo umano. Ho preso una decisione definitiva quando lavoravo come guardia di sicurezza perché ho capito che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Amo calarmi nei panni di un personaggio spaventoso”.