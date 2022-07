La polemica a distanza tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari non si ferma. Il cantante della hit Shakerando, infatti, è tornato a provocare la band bergamasca nel corso di un nuovo live. Prima, però, facciamo un passo indietro. La band bergamasca nei giorni scorsi aveva criticato la decisione di Rhove di abbandonare un concerto prima della fine perché la gente non si scatenava come lui si sarebbe aspettato. “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?” era stato il commento dei Pinguini.

La replica di Rhove non si era fatta attendere: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o“. Il dissing poteva benissimo fermarsi qui, invece nelle scorse ore si è aggiunto un nuovo tassello.

Durante un live infatti il rapper ha istigato la folla al grido di: “Balliamo per i Pinguini del ca**o”. I presenti sembrano aver ben risposto alla provocazione dell’artista, a giudicare dalle urla e dalla foga con cui hanno iniziato a dimenarsi.