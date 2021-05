Si chiama Diane Schumacher, ha 41 anni, è nata a Monaco e vive in Lussemburgo. È lei che oggi 29 maggio ha sposato Reinhold Messner, leggenda dell’alpinismo. Lui al terzo matrimonio, lei al secondo, secondo il Corriere della Sera si sono detti “sì” davanti al sindaco Gustav Tappeiner, nella sala consiliare di Ciardes/Castelbello, paesino della Val Venosta, vicino a Merano. La differenza d’età? Nessun problema, hanno assicurato i due. “In certi momenti penso al fatto che non potremo invecchiare insieme, il che ovviamente mi rattrista. Però questa certezza permette a entrambi di avere un rapporto stretto, intenso e rispettoso”, aveva detto l’alpinista sempre al Corriere della Sera. Diana lavora per “The Messner Mountain Heritage“, una società che ha fondato proprio con Messner e che si dedica all’organizzazione di “The Final expedition“: un tour mondiale nel quale il re degli Ottomila racconterà che cos’è l’alpinismo. E chi può farlo meglio?