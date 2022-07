Gli occhi erano puntati sul Movimento 5 stelle, ma la prima a strappare è stata la Lega. Anzi l’intero centrodestra di governo, ovvero Carroccio e Forza Italia. Dopo un primo gelo iniziale in Aula, subito dopo il discorso di Mario Draghi, a prendere la parola per i leghisti è stato Massimiliano Romeo. Che ha anticipato la risoluzione firmata insieme a Roberto Calderoli: “Il Senato accorda il sostegno all’azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione”, si legge nel testo. Quindi per il Carroccio si può andare avanti, ma a patto che la nuova formazione sia senza M5s e che la squadra sia diversa. Subito dopo è stata diffusa una nota del centrodestra di governo, quindi sottoscritta anche da Forza Italia, nella quale si ribadisce lo stesso concetto.

Le parole di Romeo che annunciano la rottura – “Siamo davanti a un Parlamento”, ha detto il presidente dei senatori leghisti in Aula, “che ha già in mente le elezioni, un Parlamento fuori controllo. Immaginate voi che si arriva fino a settembre, poi ricomincia il tira a molla. Noi della Lega crediamo che il governo debba avere una forza politica tale, in modo che il Parlamento possa sostenerlo convintamente, fino in fondo. Per questo noi diciamo che ci vuole un governo nuovo, con a capo lei presidente Draghi, perché gli italiani hanno detto che lei deve restare. Ma se questo non fosse possibile e i precedenti ci sono come è avvenuto con l’esecutivo guidato da Carlo Azeglio Ciampi, il presidente della Repubblica scioglie le Camere, lei resterebbe in carica fino all’insediamento del nuovo governo con pieni poteri che potrebbero essere certamente attribuiti a Draghi”, per mandare avanti il Pnrr e fare la legge di bilancio.

Il vertice del centrodestra di governo – Per Lega e Fi, l’intervento di Draghi è stato indigeribile in vari passaggi (dalle tasse alle concessioni balneari) e questo rende più difficile sciogliere la riserva a favore di un sì al Draghi bis. Per questo Silvio Berlusconi ha convocato a pranzo a Villa Grande un nuovo vertice con Matteo Salvini, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti, uno dei leghisti più vicini a Draghi. Di primo acchito, dopo aver sentito le ‘frecciate’ del presidente del Consiglio, non pochi sarebbero tentati di strappare. In casa Fi, per esempio, il dibattito è aperto. Il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, ha riunito i suoi a mezzogiorno ribadendo la linea di Berlusconi del ‘sì a Draghi ma senza i Cinque stelle di Conte, altrimenti si va alle urne, rinviando tutto all’esito del summit a ‘Villa Grande’. Il partito del Cav resta diviso tra i più governisti (a cominciare dai ministri guidati da Maria Stella Gelmini) e i sovranisti, più vicini al numero uno di via Bellerio. Di certo, ieri notte i leader del centrodestra si erano lasciati con un “vediamo domani cosa dirà Draghi e se farà aperture alle nostre proposte”. Ora, raccontano, dentro Fi e Lega alla luce delle parole sentite al Senato, non sono arrivati i segnali di apertura attesi. Da qui la difficile scelta sul da farsi. Forti malumori, riferiscono, infatti sarebbero emersi in queste ore anche dentro il Carroccio, dove fanno notare che da parte dell’ex presidente del Bce non ci sono state aperture sulla pax fiscale, il nodo migranti e la vertenza taxi.