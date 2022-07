Il nome di Ivano Monzani è di nuovo sulla bocca di tutti. L’addetto alla sicurezza divenuto un meme vivente a causa delle sue espressioni di disappunto durante il concerto benefico LoveMi organizzato da Fedez in Piazza Duomo a Milano continua a raccogliere consensi sul web. Perfetto esempio di come i social diventino amplificatori, questa volta Monzani è stato applaudito dalla folla presente al concerto di Gazzelle per aver svolto bene il proprio lavoro: soccorrere una ragazza che si è sentita poco bene.

Il 17 luglio Gazzelle si è esibito all’Ippodromo Snai San Siro, a Milano, e Ivano Monzani era in prima fila per assicurarsi che i presenti si godessero il concerto in totale sicurezza. Come spesso accade, soprattutto quando le temperature sono roventi come in questo periodo, qualcuno “cede”, e così una ragazza ha avuto un lieve malore.

L’artista sul palco si è subito accorto di quanto stava accadendo e ha tentato di rassicurare la giovane sul fatto che i soccorritori stessero arrivando. Ed ecco che l’eroe del web è entrato subito in azione. Monzani ha prestato soccorso alla ragazza che in breve si è ripresa. Quando i presenti hanno riconosciuto Ivano sono partiti applausi e cori, a cui si è unito lo stesso Gazzelle: “Grande Ivano, sei il numero uno”.