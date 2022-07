C’era un tempo in cui i bambini non guardavano i cartoni su YouTube, c’era un tempo in cui ad ispirare intere generazioni di ragazzini erano personaggi veri, che alternavano le avventure della vita quotidiana alla volontà di realizzare un sogno. Quel tempo era il tempo di Disney Channel. La sua chiusura ha segnato, per molti di quelli che sono cresciuti con il canale in onda su Sky dal 1998, la fine di un’epoca. Negli anni della sua messa in onda, Disney Channel ha dato slancio alle carriere delle più grandi star dell’industria dell’intrattenimento odierno. Alcuni tra gli attori, musicisti e cantanti che oggi vengono seguiti da milioni di fan, sono diventati famosi proprio grazie al canale della Disney Branded Television e, nel 2022, molti di questi stanno per spegnere la loro trentesima candelina. Per quelli che si identificano nella “generazione Disney Channel”, cresciuti con Hannah Montana, i Maghi di Waverly, con Zac e Cody, sapere che le Disney Star adesso compiano 30 anni segna la fine indiscutibile dell’infanzia. Vediamo quali superstar di Disney Channel si apprestano a spegnere 30 candeline:

Miley Cyrus

La piccola Miley, la bambina del Tennessee venuta in California per seguire il suo sogno di diventare cantante, ha accompagnato i pomeriggi di milioni di bambini sotto lo pseudonimo di Hanna Montana. Il 23 novembre compie trent’anni e dal 2006 ad oggi il suo personaggio ha avuto un’evoluzione a dir poco radicale. Da ragazza acqua e sapone a rockstar, dopo la fine di della sitcom della Disney ha iniziato ad allontanarsi dal bubblegum pop che le era valso l’apice del successo, cercando di sviluppare uno stile adatto ad un pubblico più maturo. Tanti sono stati negli anni anche gli scandali legati alla sua vita privata, dal coming-out come pansessuale al suo matrimonio naufragato con Liam Hemsworth in soli otto mesi. Oggi la Cyrus può contare su un seguito enorme, dentro e fuori dalle scene. Per questo è stata inserita più volte dalla rivista Forbes tra le celebrità più pagate al mondo.

Selena Gomez

Un’altra paladina indiscussa della generazione Disney è sicuramente Selena Gomez, conosciuta ai più come Alex Russo, protagonista della serie I Maghi di Waverly. La Gomez spegnerà le trenta candeline il 22 luglio, e ad oggi la sua popolarità non sembra scemare. Con un enorme seguito sui social, è stata per anni “la più seguita di Instagram”, con 336 milioni di followers ancora oggi è nella top5 degli account più seguiti al mondo. Oggi Selena alterna la sua attività di attrice e cantante con quella di imprenditrice in diversi settori, ed ultimamente è tornata sulla piattaforma Disney+ con la serie Only Murders in the Building. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, dopo il tira e molla conclusosi nel 2018 con Justin Bieber, ha avuto diverse frequentazioni con altre celebrities come Charlie Puth e The Weeknd, tutte conclusesi con una rottura. Ha annunciato tramite Instagram nel 2015 di essere affetta da una malattia cronica, il lupus, che le è costata un trapianto di rene nel 2017. Con un patrimonio netto di 85 milioni di dollari, è considerata dai media “una tripla minaccia” viste le sue attività di attrice, cantante e imprenditrice.

Dylan e Cole Sprouse

In pochi sanno che i gemelli biondi più famosi del mondo (la versione maschile delle gemelle Olsen) sono nati in Italia, ad Arezzo, il 4 agosto. Gli Sprouse sono stati uniti sulle scene come Zack e Cody, una delle sitcom più famose di Disney Channel fino al 2011. Successivamente i fratelli hanno iniziato ad intraprendere carriere separate. Dylan ha affiancato l’attività di attore a quello di regista, producendo diversi cortometraggi, e fumettista. Nel 2019 è stato scelto come protagonista della serie di film After. Cole, che era già noto alle scene per essere comparso nella serie Friends come figlio di Ross Geller, dopo la parentesi Disney è stato scelto come protagonista della fortunata serie Riverdale ed è stato ingaggiato in altre produzioni sempre nel ruolo di protagonista. Accanto all’attività di attore ha affiancato quella di fotografo, ricevendo incarichi per diverse riviste Teen Vogue, Vogue, The Sunday Times Style, W Magazine e per Versace.

Demi Lovato

Nota al pubblico come Mitchie Torres, la giovane rockettara di Camp Rock, compirà trent’anni il 20 agosto. Ottiene il suo esordio nel mondo della musica con l’album Don’t Forget del 2008, ma la svolta arriva l’anno successivo con Here We Go Again, che debutta al top della Billboard 200. Tuttavia il suo più grande successo arriva in tempi recenti, grazie alla cover di Let It Go, inserita nel film Disney Frozen. Nella sua vita privata è stata tormentata dai numerosi problemi psicofisici: nel 2010, in seguito a una crisi emotiva dovuta a bulimia e autolesionismo, la cantante ha dovuto abbandonare il tour con i Jonas Brother per andare in rehab. A causa di diversi disturbi, tra cui il bipolarismo, è stata più volte costretta a tornare in riabilitazione. Oggi sembra stare bene, tanto da essere scelta anche come presentatrice del MetGala 2022.

Nick Jonas

Il più giovane dei Jonas Brother arriva ai trenta il 16 settembre. Nonostante la sua carriera sia iniziata calcando i palchi di Broadway, anche per lui il successo arriva grazie al film Disney Camp Rock. Ha iniziato la sua carriera musicale nel trio con i fratelli Joe e Kevin ma ha sempre cercato di ritagliarsi uno spazio suo cercando di costruirsi un percorso da solista. Nel 2014 lancia il suo primo singolo, Chains. Nel novembre dello stesso anno esce il disco, Nick Jonas. Continua poi a collaborare con i fratelli, pur continuando il suo percorso da solista, pubblicando nel 2021 l’album Spaceman. Nick è stato più volte considerato dai media un sex simbol, ha all’attivo varie frequentazioni vip, tra cui Miley Cyrus e Selena Gomez, ma nel 2018 si è sposato con Priyanka Chopra una delle più belle e famose attrici di Bollywood e Miss Mondo 2000 di 10 anni più grande.

Emily Osment

Come dimenticarsi della migliore amica che tutti vorrebbero avere? Lilly, la compagna di tante avventure di Hanna Montana, ha compiuto 30 anni il 10 marzo. Nonostante non possa vantare di aver raggiunto il successo delle altre star Disney, la Osment continua la sua carriera di attrice, venendo scritturata in tante produzioni importanti, tra cui la serie Il metodo Kominsky di Netflix che ha riscosso un notevole successo.