Niente smartphone ai prossimi concerti europei di Bob Dylan. L’artista ha annunciato il nuovo tour Rough and Rowdy Ways ma ha imposto una condizione: che gli spettatori si godano lo show senza guardarlo da dietro lo schermo dei propri telefonini.

Come riporta il Daily Mail, chi assisterà ai concerti di Bob Dylan dovrà inserire il proprio smartphone in una custodia Yondr, che viene bloccata con un sistema simile a quello adottato dai negozi di abbigliamento. I telefoni rimangono in possesso dei loro proprietari, ma non è possibile accedervi.

Per utilizzare lo smartphone bisogna tornare alla stazione di “blocco e sblocco”, quindi spostarsi nella “zona di accesso al telefono”. Una volta tornati tra il pubblico si è tenuti a bloccare nuovamente il dispositivo, sempre attraverso la stessa custodia.

Non è la prima volta che gli artisti ricorrono a questa misura: a vietare gli smartphone durante i live erano stati già Jack White e Madonna, così come il comico americano Dave Chappelle.