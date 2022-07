Non è mai troppo tardi per innamorarsi di nuovo e per tornare a sentire il proprio cuore battere ancora una volta. Lo sa bene Alba Parietti, che ospite di Estate in diretta su Rai 1 nella giornata del 18 luglio, si è raccontata a Roberta Capua tra pubblico e privato, tra passato e presente. “Avevo pensato che la vita mi avesse dato tanto e che era arrivato il momento di accontentarmi” ha confessato la showgirl, come riporta Lanostratv.it.

Invece la vita l’ha sorpresa ancora una volta, e oggi Alba è sentimentalmente felice accanto al manager Fabio Adami, che non ha esitato a definire il grande amore della sua vita. L’uomo è riuscito a colmare un vuoto che abitava dentro il cuore della showgirl: “Io dopo che ho perso i genitori ho sentito un grande vuoto nella mia vita” ha ammesso.

Nel corso della chiacchierata c’è stato spazio anche per qualche riflessione sul suo carattere sempre molto schietto e diretto. A dispetto di quel che si potrebbe pensare, questo aspetto non l’ha mai penalizzata, anzi è stato il suo punto di forza. Negli anni la Parietti ha spesso diviso l’opinione pubblica, ma questo non ha mai rappresentato un problema per lei: “Se piaci a tutti non piaci a nessuno” ha concluso.