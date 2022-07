Ebbene sì. Dopo alcuni giorni di polemiche i social sono ancora divisi sul mancato autografo da parte di Alessandra Amoroso a un fan. Ricorderete infatti che, in occasione di una data del Tim Summer Hits in Piazza Del Popolo a Roma, la cantante aveva gentilmente declinato la richiesta da parte di una fan: l’autografo su un cuscino. Il motivo? “Se lo faccio a te e non agli altri, poi ci rimangono male e io queste cose non sono abituata a farle”. La proprietaria del gadget aveva scelto poi di condividere, in buona fede, un video Tik Tok. A questo punto, inevitabilmente, è partita la polemica circa le parole usate dalla cantante. Alessandra ha preferito ‘mettere un punto’ con un video dove ha spiegato cosa è accaduto: “Io non ho mai detto un “NO” senza un motivo valido. Chi mi conosce sa che non sono io quella che stanno descrivendo in questi giorni”. Poi ha sottolineato un dettaglio importante: “Sappiate che ci sono degli “ormai è troppo tardi” che poi potrebbero non farvi vivere bene, ve lo assicuro”.

La Big Family non ci sta: caffè e tranci di pizza offerti da Alessandra Amoroso

I fan di Alessandra Amoroso, chiamati la “Big Family”, hanno deciso di fare un video per raccontare tutti i gesti che l’artista salentina ha riservato loro nel corso degli anni. La clip, della durata di circa 4 minuti, si apre con questo claim: “Alessandra Amoroso, solo chi ti vive realmente, conosce la vera Sandrina, tutto il resto è noia… La tua inseparabile big family“. Via alle testimonianze più disparate, dai caffè alla pizza: “Alessandra una volta arrivata in aeroporto, nonostante fosse in ritardo e dovesse attraversare tutta la città, ha trovato il tempo di offrirmi un caffè giusto solo per sapere come stavo”. E ancora: “Dopo il concerto mi ha offerto la pizza e si è fermata con me a parlare sul marciapiede fino alle quattro del mattino”. Qualcuno ha avuto la possibilità anche di trascorrere del tempo con lei tra le corsie del supermercato: “Io ci ho fatto la spesa!”. E addirittura sopra un dance floor: “Io con Alessandra ci sono andata pure in discoteca e alla fine mi ha firmato trenta sue foto che volevo distribuire a trenta miei amici”.