La vicenda che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco in questa estate 2022. La separazione a cui i fan non riescono ancora a credere non manca di riempire pagine di giornali e post sui social. A commentare la faccenda è anche Maurizio Costanzo dalle pagine del Corriere dello Sport, in un editoriale da lui firmato.

Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi dall’Italia in un momento in cui l’attenzione dei media è tutta per lei e per l’ex consorte. Per questo è volata in Tanzania con i figli. Francesco Totti invece è rimasto a Roma e per lui potrebbero presto riaprirsi le porte della squadra che lo ha visto diventare un mito del calcio, dopo che la prima esperienza dopo l’addio al campo – nel corso della gestione Pallotta – non è finita bene.

A intervenire, nello specifico, è Maurizio Costanzo, che ha fatto un vero e proprio appello al club giallorosso non tralasciando un breve commento, molto silenzioso per la verità, sulla separazione tra il “Pupone” e Ilary. “Posso non parlare della vicenda di Francesco Totti? No, non posso“, ha esordito nell’editoriale, per poi aggiungere: “Se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe stato accolto trionfalmente da una squadra di calcio locale. Non sapremo mai come sarebbero andate veramente le cose”.

Ed è a questo punto che il giornalista si è rivolto ai Friedkin, i nuovi proprietari della Roma: “Vorrei chiedergli di offrire un ruolo nella Roma a Totti. I tifosi sarebbero contenti e per lui sarebbe un giusto riconoscimento […] Torno a parlare di Totti, sì, perché non nascondo che mi piacerebbe proprio che Francesco avesse un ruolo nella sua squadra del cuore. Lo ripeto, perché vorrei far capire, a chi di dovere, che varrebbe come l’acquisto di un grande centravanti”.