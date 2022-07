“Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa (come mi dice un caro amico????)… Saper invecchiare ci porta inevitabilmente a nutrire le cose giuste del nostro sentiero. Io amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido sù, ogni volta di più… E poi è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta, per te e per chi ti vive. Fatevi un regalo davvero importante; regalatevi una vecchiaia serena, lontana da unghie finte (volgari!), da estention (ridicole), da labbra a canotto e così via… #iosonocosi #rositacelentano #vecchiasignora #namaste #amen”. C’è da aggiungere altro? Potremmo scrivere di come come l’ossessione per l’eterna giovinezza e per il raggiungimento di canoni estetici impossibili sia alla base di molti cambiamenti della nostra società (quasi tutti in peggio) e anche di versi disturbi del comportamento alimentare o casi di disturbo da dismorfismo corporeo. Ne parliamo spesso, noi di FQMagazine. In questo caso ha detto tutto la splendida Rosita Celentano, 57 anni meravigliosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? (@rositacelentano_)