Melory Blasi si scaglia contro gli haters della sorella Ilary: “Basta stron***e, conosco Totti da 20 anni”

Continua il Totti Gate, il divorzio più discusso degli ultimi anni nel mondo del gossip. Se Ilary Blasi in questo momento si trova con i figli in Tanzania per tutelarli ad una sovraesposizione mediatica, qui in Italia ci pensa sua sorella a tenere a freno le brutte parole. Lo sappiamo: il pubblico si spacca sempre in due. Da una parte i supporters e dall’altra gli haters. E, manco a dirlo, sono loro a fare più rumore. La sorella, che ha cercato in questi giorni di stare in silenzio, ha deciso di mettere un punto.

Melory Blasi risponde agli insulti sessisti rivolti alla sorella Ilary

Dopo aver caricato una foto sul suo profilo Instagram, Melory è stata vittima di numerosi attacchi da parte di leoni da tastiera che pretendono di dire la propria opinione pur non conoscendo i dettagli (cosa solita per qualsiasi tipo di vicenda, dalla politica al gossip). “Ah Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna” – scrive un utente. La risposta della donna non tarda ad arrivare: “Lo conosco da 20 anni (Totti ndr), vergognati tu”. Va detto che questo non è l’unico messaggio ricevuto: “Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio… famiglia Blasi!”. Parole che non corrispondono al vero dal momento che Ilary in questi anni ha sempre lavorato in casa Mediaset mantenendo una sua indipendenza economica. Anche in questo caso la risposta di Melory non tarda ad arrivare: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”

Melory e Alex Nuccetelli: uno scontro nello scontro

Non è la prima volta che la donna si trova costretta a difendere la sua famiglia. Ricorderete infatti qualche giorno fa lo scontro social tra la stessa Melory e Alex Nuccetelli, amico di Totti (si è detto che abbia fatto conoscere Francesco e la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi ma lui ha smentito). Vi rinfreschiamo la memoria. Ecco le dichiarazioni del pr romano: “Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però. Francesco era a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”. E non è tutto. Alex ha spiegato anche il motivo del ritardo riguardo l’annuncio del divorzio: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso”. Per questo motivo Melory, già infastidita dalle frasi di Nuccetelli, ha deciso di commentare un post del giornalista Carmelo Abbate (il quale aveva ripreso le dichiarazioni sopra citate): “Penso che certi amici farebbero bene a stare in silenzio”. Insomma, non ci resta che attendere il rientro in Italia di Ilary per assistere a nuovi sviluppi. Anche se c’è da scommettere che la conduttrice manterrà un rigoroso silenzio.