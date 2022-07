Si metta il cuore in pace chi sta già sognando un ritorno di fiamma tra Angelina Jolie e Brad Pitt. È vero, l’attore è volato nella Capitale dove al momento si trova la ex moglie, ma a spingerlo ad attraversare l’oceano è stato un amore più grande e che non può mai avere fine: quello per i figli. L’attore ha raggiunto la famiglia per festeggiare il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne che spengono 14 candeline, e la Jolie avrebbe decisamente apprezzato il gesto.

Come riporta Hollywood Life il soggiorno romano di Angelina Jolie, che nei giorni scorsi si è goduta il concerto dei Måneskin al Circo Massimo in compagnia della figlia Shiloh, è piuttosto denso di impegni. L’attrice è infatti impegnata nelle riprese del film Without Blood e si sarebbe dunque detta sollevata dell’arrivo dell’ex consorte per la gestione della prole.

“Si fa sempre in quattro per assicurarsi che i bambini trascorrano del tempo con il padre, specialmente in occasioni speciali come compleanni e vacanze” dice la fonte, “ma in questa situazione era in difficoltà, quindi il fatto che Brad si sia fatto avanti e abbia intrapreso il viaggio le ha tolto un enorme peso dalle spalle, e il suo sforzo non è passato inosservato”.

Un gesto che potrebbe andare nella direzione di una distensione dei rapporti tra i due, dal momento che la comunicazione tra Angelina e Brad risente ancora del divorzio e della battaglia per l’affidamento dei figli. “Non hanno praticamente alcun contatto. Tutto tra loro, compresi gli orari dei bambini, è gestito da terze parti perché stanno ancora combattendo in tribunale“, ha fatto sapere l’insider. “Ma Angelina protegge i bambini da tutto ciò nel miglior modo possibile perché vuole che abbiano una relazione sana con il padre, indipendentemente da come si sente per lui”.