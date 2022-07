Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 107.122 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 408.096 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi pari al 26,2%. I morti riportati nel bollettino quotidiano sono 105. E adesso, nei soli reparti ordinari, i pazienti Covid ricoverati diventano 10.115, con un saldo di +289 posti letto occupati in un giorno, mentre altri 391 vengono assistiti in terapia intensiva dove gli ingressi giornalieri sono stati 48.

Da lunedì ad oggi le positività accertate sono state 398.013, in lieve aumento rispetto alle 383.582 degli stessi quattro giorni della scorsa settimana. Il picco, quindi, si conferma ormai prossimo come dimostra anche il fatto che i dati odierni sono sostanzialmente identici allo scorso giovedì. In isolamento domiciliare si trovano 1.412.919 di contagiati per un totale di 1.423.425 attualmente positivi. Entro il fine della settimana, si supereranno i 20 milioni di casi accertati da inizio pandemia, che ad oggi sono 19.887.543. In 18.294.517 sono già guariti o sono stati dimessi, mentre altri 169.601 sono deceduti a causa del Covid.

La Lombardia si conferma la regione con l’incremento maggiore di positività in un solo giorno, riportandone 14.429. In Campania sono invece 12.612 i casi rintracciati e anche il Veneto ne segnala più di 10mila (10.525). Nel Lazio sono invece stati 9.748, seguono l’Emilia Romagna (8.441), la Sicilia (8.178) e la Puglia (8.139). Più di 5mila casi anche in Piemonte (5.944) e in Toscana (5.594). Altre 8 regioni hanno diagnosticato tra mille e 3mila nuovi contagi.