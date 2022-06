Le modalità con cui è finita questa storia d’amore mettono davvero i brividi, per rimanere in tema. Sull’ultimo numero di Dipiù Tv, l’ex fidanzata di Blanco, si è lasciata andare ad un lungo sfogo circa la fine della loro relazione. Giulia Lisioli, appena 19 anni, ricorda di aver scoperto il tradimento da parte del fidanzato (vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood) attraverso un video pubblicato in rete. “Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima” dichiara Giulia. E aggiunge: “Da quel momento nella mia testa un vuoto totale: ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale”.

Sono parole dure che non lasciano spazio a fraintendimenti. La loro storia d’amore (è a lei che è dedicato il brano Afrodite) è iniziata con un bacio il 22 dicembre 2020, quando erano ancora compagni di scuola. Dopo anni e un Festival di Sanremo vissuto insieme (ricorderete il bacio di Blanco in diretta alla fidanzata) per Giulia è giunto il momento di voltare pagina: “Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico”. Tra i due c’è stato anche recentemente un contatto visivo. Se è prima Giulia a mandare centinaia di messaggi a Blanco da un letto di ospedale senza ricevere risposta, ora il cantante ha deciso di fare un passo avanti chiedendo alla ex fidanzata di potersi incontrare.

“Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene. Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa”. Blanco infatti ha trovato in Martina, 20 anni, un nuovo amore. E Giulia invece? “Io per ora non ho nessuno e mi va bene così. Quando stavo con Riccardo mi trascuravo, ora voglio pensare a me e volermi più bene. Ho ripreso ad andare in palestra e sono tornata a lavorare in un bar, almeno penso poco a quello che è successo”. Nel futuro di Giulia c’è il desiderio un giorno di poter trovare successo nel mondo della moda e riuscire a dimenticare una volta per tutte la storia con Riccardo. Anche se, alla domanda nell’intervista “ami ancora Blanco”, lei senza esitazione risponde “Ovvio che lo amo ancora”. Insomma, le “notti in bianco” per lei ormai sono storia passata. Giulia è pronta per lasciarsi tutto alle spalle con un pizzico di “nostalgia”. Certo è che anche i titoli delle canzoni di Blanchito non aiutano di certo.