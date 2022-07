Il tornado mediatico che ha trasportato lo chef Edgar Núnez al centro di una tempesta di polemiche e ha acceso un infervorato dibattito social non accenna a placare. Dopo il “gran rifiuto” del cuoco, a cui un’influencer aveva chiesto una cena pagata in visibilità, Francesco Facchinetti ha voluto esprimere la sua opinione sulla questione. Ma andiamo con ordine. Su Twitter, la ragazza aveva chiesto di essere ospitata: “Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te”. Nunez, aveva risposto con una risata e un tweet lapidario: “scroccona internazionale”.

Un caso simile aveva coinvolto, qualche anno fa, Elisa De Pancis, ex concorrente del Grande Fratello Vip e, tornato alla ribalta il fenomeno, Facchinetti ha rotto il silenzio su Tik Tok, schierandosi dalla parte di Núnez: “Hai fatto bene! E questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta”. Un invito ai più facoltosi a spendere: “Fate il grano, fate i soldi, spendeteli. Io non ho mai chiesto nulla gratis. Ho pagato quasi sempre. Se vado in un ristorante e me lo offrono lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. E se vado in qualsiasi posto lascio quasi sempre la mancia. Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono qualcosa gratis a casa lo rimando indietro”, ha tuonato il conduttore. E ancora: “Io mi sento che devo pagare. Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica e morale pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose fai schifo. Fai pena. Fai pena.” Facchinetti ha poi concluso il video con un deciso attacco agli influencer che si rivolgono ai titolari di hotel e ristoranti per essere ospitati: “Siete delle bestie. Se guadagnate spendete, perché accumulare dei soldi, ve lo posso assicurare, porta anche male”.