Sergio e Juliana, rispettivamente papà e mamma di Tiziano Ferro, la scorsa notte sono stati protagonisti di un spiacevole inconveniente. I due infatti hanno subito un furto nella casa di Latina. Tutto è accaduto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio nel quartiere Q4. È stato chiaro fin da subito che il raid è stato ben studiato e mirato a quell’abitazione. In queste ore infatti sta avvenendo la quantificazione del bottino da parte della coppia. Una cosa è certa: i ladri hanno sottratto 2 Bmw alla famiglia.

La ricostruzione da parte degli inquirenti – Subito gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica si sono messi sulle tracce dei malviventi per cercare di recuperare la refurtiva. Le indagini sono tutt’ora in corso ma dalle prime indiscrezioni pare che i ladri si siano presentati davanti all’abitazione con una Porsche rubata nei giorni scorsi a Roma lo scorso 2 luglio. L’auto è stata ritrovata dopo la fuga. Dopo essere riusciti ad entrare in casa (ad ora non è chiaro il numero dei malviventi entrati nell’abitazione) sono state sottratte le chiavi per mettere in moto le due automobili in garage. Da quel momento i malviventi si sono messi in fuga facendo perdere le loro tracce. È in quel momento che scatta l’allarme da parte della società che gestisce i sistemi satellitari a bordo delle auto. Grazie a questa funzione si è riusciti a recuperare un auto di due. Ora è tutto nelle mani degli inquirenti: le immagini infatti potrebbero essere fondamentali.

Tiziano Ferro si prepara alle novità del 2022 – Tiziano Ferro ha appreso così la notizia a Los Angeles, città in cui vive. L’artista, che lo scorso anno ha celebrato il ventennale di “Rosso Relativo”, è ora pronto per un nuovo capitolo musicale. Uscirà l’11 novembre 2022 “Il mondo è nostro”, il nuovo progetto di inediti super atteso dai fan. Disco che il cantante su Instagram ha definito “uno dei progetti più complessi della mia vita”.