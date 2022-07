Dal Movimento assicurano: “Non faremo sgambetti su un decreto con 23 miliardi per aiutare famiglie e imprese”. Ma l’appuntamento alla Camera con il decreto Aiuti – approvato in Consiglio dei ministri a inizio maggio e da convertire in legge entro il 15 luglio – è ricco di incognite. E si sovrappone in modo pericoloso al faccia a faccia tra il leader M5s Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, già in programma per lunedì ma poi rinviato a mercoledì dopo il disastro della Marmolada. Lunedì a Montecitorio è iniziata la discussione generale sul testo, che contiene soprattutto due punti indigesti ai grillini: la norma che attribuisce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i poteri speciali per realizzare un inceneritore che sblocchi la crisi dei rifiuti nella Capitale, e quella – frutto di un emendamento del centrodestra approvato in Commissione – che include anche le offerte di lavoro private tra quelle il cui rifiuto fa perdere il diritto al reddito di cittadinanza.

Martedì, per tutta la giornata, si voteranno gli emendamenti in Aula. A pesare sono soprattutto quelli presentati dal capogruppo M5s, Davide Crippa, in materia di determinazione dei prezzi del gas: è molto raro, infatti, che su un decreto legge arrivino in Aula proposte di modifica firmate da un capogruppo di maggioranza. Fino al mattino si dava per scontato che il governo avrebbe posto la questione di fiducia (che peraltro sarebbe annunciata da un contiano, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà). Il M5s però ha fatto resistenza, chiedendo che sia lasciata ai deputati libertà di coscienza sui singoli temi: in mattinata una riunione di maggioranza si è conclusa con un nulla di fatto, dopodiché fonti dell’esecutivo – interpellate dall’Ansa – hanno chiarito che il governo è orientato a non porre la fiducia, pur ricordando che il termine per la conversione in legge (che scade tra dieci giorni) non dà margini a modifiche. La situzione però è ancora molto fluida: la seduta a Montecitorio è stata rinviata alle 18:30 per aspettare i pareri del ministero dell’Economia sugli emendamenti. L’idea è di iniziare a votare alla ripresa e rinviare ogni valutazione su una eventuale fiducia in base all’andamento dei lavori: una nuova riunione di maggioranza si terrà alle 15.

Già ieri in discussione i toni sono stati accesi: “Per noi l’inceneritore è irricevibile“, ha messo a verbale la deputata Francesca Flati (che ha presentato un emendamento soppressivo della norma), mentre Alberto Zolezzi ha proposto provocatoriamente di costruirlo a Montecitorio. Per poi definire l’assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, “assessora a cosa nostra“, provocando l’indignazione del Pd. Una delle vie d’uscita in caso di fiducia è che i 5 Stelle, come consentito dal regolamento, si astengano sull’articolo 13, quello che contiene la norma sull’inceneritore. Ieri si era avanzata anche l’ipotesi che il provvedimento tornasse in Commissione per nuove modifiche. Ma oggi, interpellata dall’Ansa, la viceministra all’Economia Laura Castelli (appena transitata nei gruppi di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio) nega: “Per il Mef non ci sono profili economici che necessitano del ritorno in Commissione”. Mentre Fratelli d’Italia annuncia di voler praticare ostruzionismo: i voti complessivi previsti sul testo infatti sono quasi 330, e se l’opposizione usasse tutti i tempi concessi dal regolamento per intervenire, il rischio di compromettere la conversione del decreto sarebbe più che realistico. In quel caso diventerebbe inevitabile il ricorso alla fiducia.

Dal canto suo, in attesa dell’incontro con Draghi, Conte è preso tra i due fuochi di chi, tra i suoi, insiste a voler trovare un casus belli per uscire e chi invece vorrebbe restare nell’esecutivo. Tra i “governisti” c’è il presidente della Camera, Roberto Fico: “Si può essere se stessi anche in alleanza, anche in coalizione, e si può essere se stessi anche al Governo. È chiaro che noi siamo una democrazia parlamentare, dobbiamo raggiungere degli accordi come abbiamo fatto in questi anni su varie tematiche, però bisogna andare sempre dritti in qualche modo nella propria direzione”, ha detto lunedì sera a Napoli. Il giorno dopo, invece, in un’intervista a Repubblica il senatore Gianluca Castaldi insiste per passare il Rubicone: “Finora abbiamo preso tanti schiaffoni, possiamo lavorare benissimo anche dall’opposizione. A conti fatti, essendo una Repubblica parlamentare, se il Movimento 5 stelle dovesse uscire, Draghi i numeri li ha”, riflette.