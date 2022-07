La situazione al porto sul Po di Torricella, in provincia di Parma. Il porto si sviluppa in una lancia del fiume e a causa della siccità diverse imbarcazioni sono bloccate dalla secca. Grandi distese di sabbia e alcune imbarcazioni in secca, questo lo scenario vicino al Ponte della Becca, alla confluenza tra Po e Ticino, vicino a Pavia. Il livello del fiume sarebbe di mezzo metro più basso rispetto a quello registrato l’anno scorso a ferragosto, con una portata fino all’80% inferiore.