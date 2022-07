Messi da parte i dissapori, è tornato (da un pezzo) il sereno tra Paola e Chiara. Il duo si è esibito a sopresa in un negozio milanese. Paola era stata chiamata per un Dj Set e un certo punto, in consolle è arrivata Chiara. La coppia ha fatto partire successi come Vamos a Bailar e Festival e fuori dal negozio, i passanti che si sono accorti della improvvisata reunion si sono fermati: un successo. Le sorelle Iezzi hanno intrapreso strade professionali diverse ma continuano ad avere voglia di divertirsi, insieme.

