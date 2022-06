Anche questo matrimonio, il quarto, non durerà per sempre. Rupert Murdoch, il 91enne titano dei media, e Jerry Hall, la top model texana già moglie di Mick Jagger, 65, stanno per divorziare. Lo riportano fonti anonime, ma sono raccolte da giornali autorevoli tra cui il New York Times e non dai soliti tabloid inglesi. Che, peraltro, sono nelle mani dello stesso Murdoch. Sposati dal 2016, fino all’anno scorso fra i due era tutto rose e fiori. Tanto che la Hall, alla festa per il compleanno numero 90 del marito al Tavern on the Green, un ristorante elegante a Central Park, sembrava in adorazione. Ma dopo quei festeggiamenti, ai quali hanno partecipato luminari del mondo degli affari, dello sport e della politica, il fuoco fra la modella e il magnate dei media si sarebbe piano piano affievolito. Tanto da far par parlare di imminente separazione. Che per Murdoch sarebbe l’ennesima.

Murdoch e la Hall si sono sposati nel marzo 2016 in un sontuoso palazzo secolare nel centro di Londra. Murdoch ha segnato l’occasione annunciando su Twitter che avrebbe smesso di postare sulla piattaforma social, definendosi “l’uomo più fortunato e felice del mondo”. La Hall era stata precedentemente sposata con il cantante Mick Jagger, da cui ha avuto quattro figli. Ma anche questo matrimonio è crollato. Nel 1999 è stato annullato. Ma ora l’attenzione di tutti si concentra non solo sugli aspetti più sentimentali e mediatici della vicenda, ma anche sulle ripercussioni finanziarie. Murdoch è uno degli imprenditori più famosi del mondo e, come si sa, ogni separazione porta con sé pesanti conseguenze economiche.

Le previsioni degli esperti? Difficilmente questa rottura potrà alterare la struttura dell’impero (e la successione per gli eredi) del magnate. Ma potrebbe avere ripercussioni sulle attività di varie società che fanno capo al tycoon: Fox, il New York Post, il Wall Street Journal negli Usa. Poi il tabloid Sun e Times nel Regno Unito e Sky News in Australia. Anche se Murdoch si è ovviamente tutelato. Le azioni della famiglia sono concentrate in un trust gestito con grande attenzione. Murdoch divide i diritti di voto su quel fondo insieme ai suoi quattro figli più grandi (Lachlan, Elisabeth, James e Prudence) e ha organizzato il sistema di controllo in modo da non poter mai essere messo in minoranza.

Nei primi anni di matrimonio sembrava che Rupert fosse entusiasta di trascorrere le sue giornate con Jerry. I figli dei precedenti matrimoni? Erano impegnati a scalare i vertici dell’impero di famiglia. Con la benedizione di papà. Una saga familiare. Ha anche ispirato la serie di Hbo Succession. Di figli il tycoon ne ha sei. Prudence avuta dalla prima moglie Patricia Booker, modella australiana da cui ha divorziato nel 1965. Poi Elizabeth, Lachlan e James dalla seconda consorte Anna, con la quale è stato sposato per tre decenni fino al 1999. Questo è l’anno delle nuove nozze con Wendi Deng, imprenditrice frequentatrice dei salotti bene. Ma anche questa storia si è arenata. Il divorzio è giunto nel 2014. Complici i pettegolezzi: si era sussurrato di una relazione di Wendi con l’ex premier britannico Tony Blair. Lui, a sua volta, era stato il padrino di Grace e Chloe, le due figlie più giovani del miliardario.