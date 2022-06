Non solo Kasia Smutniak, ora anche Vanessa Incontrada ha preso posizione contro Giorgia Meloni. L’attrice e conduttrice, da giorni al centro di polemiche incrociate e commenti di ogni tipo dopo le foto pubblicate dal settimanale Nuovo e la partecipazione allo show evento di Gigi D’Alessio trasmesso venerdì sera da Rai1, questa volta fa discutere per i suoi commenti al discorso tenuto dalla leader di Fratelli d’Italia durante la convention di Vox, il partito di destra spagnola a Marbella, in Andalusia. “Non c’è mediazione possibile, o si dice sì o si dice ‘no’. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt. Sì all’identità sessuale, no all’ideologia di genere. Sì alla cultura della vita, no alla promozione della morte. Sì all’universalità della croce, no alla violenza islamista”, ha urlato dal palco la Meloni durante il comizio a sostegno di Macarena Olona, candidata di Vox alla presidenza dell’Andalusia.

Parole che evidentemente non sono piaciute alla Incontrada che attraverso una serie di Instagram Stories ha espresso il suo dissenso, in particolare su due passaggi del discorso meloniano. Il primo è quello relativo alla famiglia naturale, evocato dalla Meloni. “Che paura“, ha scritto l’attrice nella prima delle sue storie. Decisamente più negativo il commento sulle parole della leader di FdI contro la presunta lobby Lgbt: “Ancora più paura, l’orrore in queste parole“, ha sottolineato la Incontrada. Più chiara di così, non avrebbe potuto essere.