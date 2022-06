“Questo è il mio profilo, basta dire che non sono io a rispondere! Sono io e rispondo io. Non posso credere e non capisco come mai qualcuno pensa che la mia manager si possa mettere a scrivere e rispondere commenti a caso”. Loredana Berté sbotta in questo video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si scaglia contro tutti coloro che nelle scorse ore hanno ipotizzato che non fosse lei a gestire personalmente il suo account, insinuando che alcuni commenti comparsi a suo nome fossero opera del suo staff o – addirittura – di un hacker. La cantante si è detta offesa dalle illazioni, spiegando di aver ricevuto anche attacchi gratuiti nei messaggi privati: “Siete offensivi. Quando leggete i miei commenti in risposta ai vostri sono io. Io. Chiaro? Ci arrivate oppure c’avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa“.