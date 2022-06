Non c’è nozze da star senza un corposo accordo prematrimoniale. Soprattutto in America è la prassi, soprattutto se di mezzo ci sono patrimoni a sei zeri o uno dei due coniugi è tra le cento pop star più ricche del pianeta. Ecco, dunque, che trascorsa una settimana esatta dal matrimonio tra Britney Spears e Sam Asghari, emergono i dettagli del contratto firmato dalla cantante con l’attore e personal trainer: il quale, in caso di separazione, dovrà accontentarsi di “poche” briciole rispetto al tesoretto da 60 milioni di dollari accumulati dalla neo-moglie nella sua altalenante carriera.

COSA PREVEDE L’ACCORDO PREMATRIMONIALE – C’è voluto un po’ di tempo per arrivare all’accordo conclusivo, tanto che lo stesso Sam Asghari aveva ironizzato sulla questione, via Instagram. «Ovviamente stiamo sottoscrivendo un accordo prematrimoniale di ferro per proteggere la mia jeep e la mia collezione di scarpe nel caso in cui un giorno lei mi scarichi», ha detto qualche settimana fa. Ironico sì, ma non troppo. Gli avvocati della Spears, infatti, hanno sostanzialmente blindato il patrimonio della loro assistita: tutto ciò che ha accumulato prima del 9 giugno scorso, è off limits per lui. Tradotto: in caso di divorzio riceverà poco o nulla. «Gli avvocati sono stati coinvolti poco dopo il fidanzamento ufficiale della coppia per iniziare a predisporre i documenti. Britney “vale” circa 60 milioni di dollari e ovviamente c’è del potenziale per guadagni molto seri anche in futuro. Ma manterrà tutta la sua fortuna intatta se le cose andranno male per lei e Sam», scrive Tmz.

UNA VILLA DA 12 MILIONI PER LA NEO COPPIA – Mentre gli avvocati litigavano, la coppia trovava finalmente una casa dove iniziare la loro nuova vita dopo il matrimonio. La scelta è ricaduta su una villa da 12 milioni di euro, una reggia da 6 mila metri quadri con giardino sterminato, campi di tennis e immancabile piscina con tanto mini di parco acquatico. Il trasferimento nella dimora di Calabasas, nella contea di Los Angeles, è questione di giorni e così anche la Spears vivrà in una delle cittadine a più alto tasso di vip al mondo: tra i nuovi vicini c’è tutto il clan Kardashian, Sharon Stone, Taylor Swift, Tom Cruise, Selena Gomez. E, dettaglio non secondario, anche Kevin Federline, il secondo marito della cantante nonché padre dei suoi due figli, Sean e Jayden: l’uomo ha ottenuto l’affido dopo i crolli psichici dell’ex moglie e oggi che i rapporti tra i due ex sono buoni, stanno cercando di ritrovare la serenità perduta per molti anni.