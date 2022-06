Squid Game non è più solo frutto della pura fantasia degli autori della serie targata Netflix. Come poter dimenticare la scena virale (e mortale) dell’“un, due, tre, stella”? Visto l’inaspettato successo planetario del progetto la stessa casa di produzione ha deciso di iniziare le riprese di un reality basato sull’omonima serie. L’appuntamento è per il 2023 nel Regno Unito, quando partiranno le registrazioni delle 10 puntate che riprenderanno, di fatto, la trama scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Rispetto alla serie il reality avrà un’unica grande differenza (e meno male): nessun concorrente eliminato rischierà di perdere la vita. Sarà a tutti gli effetti una corsa verso il tempo dove i 456 partecipanti (stesso numero della serie tv) lotteranno per il montepremi record di 4,56 milioni di dollari che, trasformati in euro, diventano 4,37 milioni di euro. Un montepremi al pari quasi della “Lotteria Italia” dove qui l’unico biglietto vincente è credere in sé stessi e nelle proprie abilità. In effetti, nella storia dei reality al mondo, questo è il montepremi più alto mai messo in palio per un vincitore. Ora vi starete chiedendo: “Come posso partecipare?”.

Un, due, tre, stella, ve lo spieghiamo subito. Il format (che dovrebbe prendere il nome di Squid Game: The Challenge) prevede inizialmente dei casting online. Basterà infatti compilare un form a questo link e rispettare dei semplici requisiti. Quali? Avere almeno 21 anni al momento dell’invio della domanda, parlare bene la lingua inglese ed essere disponibili nel 2023 per poter prendere parte alle riprese. Oltre a questo progetto innovativo Netflix ovviamente procede anche con le registrazioni della seconda stagione della serie che fa già preannunciare record di visualizzazioni sull’app di streaming. I nuovi episodi dovrebbero essere caricati in piattaforma non prima della fine del 2023. In simultanea inoltre potrebbe arrivare anche un videogioco ufficiale per permettere a tutti coloro che non passeranno il casting o non avranno qualcuno dei requisiti di prendere parte al mondo di Squid Game. Un fenomeno diventato virale anche per quanto riguarda il lato marketing. Basti pensare a tutte le collezioni realizzate dai vari brand di moda per riprendere gli outfit della serie. I casting vi aspettano. Fateci sapere naturalmente se sarete tra i 456 partecipanti! “Non ho una casa in cui tornare. Qui dentro, ho almeno una possibilità. Ma là fuori? Non ho niente là fuori“. Giocatore 322.