Una fronte con qualche bollicina sottopelle quella mostrata in una Instagram story da Aurora Ramazzotti. La conduttrice è allergica al sole (“L’allergia al sole o fotoallergia è una reazione del sistema immunitario alla luce del sole. Questo disturbo si manifesta la maggior parte delle volte con eruzioni cutanee e prurito“, dal sito Humanitas). E dopo la foto ha voluto precisare alcune cose ai suoi follower: “Amici ‘about’ allergia solare, sapere che io non dispenso consigli… Se ne soffrite anche voi, andate a vedere un dermatologo. È quello che ho fatto io anni fa”, ha esordito, dando un giusto suggerimento, ovvero quello di fare una visita dermatologica in caso di eruzioni cutanee post esposizione al sole. “Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”. La conclusione di Ramazzotti è molto saggia, nel caso si soffra di questo tipo di allergia: “Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”. Se invece volete godervi una sana tintarella, ecco i nostri suggerimenti.