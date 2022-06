Dopo aver conquistato il pubblico italiano, Doc – Nelle tue mani si prepara a sbarcare in America. A rivelarlo è Pierdante Piccioni, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno che con la sua storia personale ha ispirato l’amata serie tv di Rai 1, intervenendo al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione del libro “Doc – Nelle tue mani” (Mondadori) sulla seconda stagione della fiction: “Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America. Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe”, ha detto il medico che nella serie tv è impersonato dal personaggio del dottor Andrea Fanti il cui volto è quello di Luca Argentero. “‘Doc’ è per la Rai la gallina delle uova d’oro – ha spiegato ancora Piccioni -. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada”.

E intanto, in Italia, già si lavora alla terza stagione, che il pubblico attende con ansia: “Stiamo lavorando alla terza serie di Doc, ma non sono autorizzato a dire di più. Dovrebbe andare in onda nella primavera dell’anno prossimo. Si ragionerà ancora di empatia, di metodo Fanti, ma è una delle ipotesi. Naturalmente non si snaturerà la storia e non mancheranno le sorprese“. Torneranno quindi nuove avventure in corsia per il dottor Fanti, che – proprio come è realmente accaduto a Pierdante Piccioni – ha perso 12 anni di memoria e ricordi a causa di un incidente e ha dovuto rimboccarsi le maniche per ricostruire vita e carriera.