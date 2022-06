Sono state ore di angoscia quelle vissute fino al primo pomeriggio di oggi. L’attore tedesco Volker Bruch, 42 anni, è stato ritrovato vivo e in perfetta salute. Sbato mattina, ha detto ai colleghi che sarebbe andato a fare una passeggiata in alta valle Formazza quando, ad un certo punto, si sono perse le sue tracce e poi non è più rientrato. Subito era scattato l’allarme, con i volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle mobilitati nelle ricerche: proprio quando si iniziava a temere il peggio, è stato lo steso Bruch a mettersi in contatto con i soccorritori che sono intervenuti per aiutarlo a tornare a valle.

Volker fa parte del cast del film “2Win”, una pellicola con protagonista Riccardo Scamarcio sul mondo dei rally e, in particolare, sui Mondiali del 1983. Le riprese del film sono iniziate proprio nei giorni scorsi in Valle Formazza, alta Ossola, ecco perché l’attore si trova lì. La location scelta è quella tra la piana Riale, la cascata del Toce e il Lago di Morasco, a due passi dalle cime che dividono dalla Svizzera.