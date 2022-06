È stata affiancata da uno scooter mentre entrava in un parcheggio del centro e poi, appena ha abbassato il finestrino della sua Porsche e ha allungato il braccio per ritirare il ticket dal totem automatico, si è sentita afferrare dai malviventi che le hanno strappato l’orologio Patek Philippe da 15mila euro dal polso. È ciò che è successo all’influencer milanese Desirée Maldera, 29 anni, aggredita e rapinata in pieno centro a Milano, in via Olona, lo scorso 9 giugno: “L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno”, ha scritto sui social la figlia dell’ex calciatore di Milan e Roma Aldo Maldera, scomparso nel 2012.

La giovane ha anche raccontato quello che le è successo sul suo profilo Instagram: “Pensavo che si volesse prendere la macchina – ha detto la 30enne in una story, ancora scossa dall’accaduto -. Quando ho capito quello che stava succedendo l’ho preso a morsi, mi sono aggrappata con i denti al suo avambraccio e l’ho morso fino a morire, gli ho strappato tutta la pelle che potevo, poi mi ha dato una gomitata e ho iniziato a sanguinare“. Quando gli agenti della questura sono intervenuti sul posto, i due malviventi erano già scappati a bordo dello scooter facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso, gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di sorveglianza del parcheggio dove è avvenuta la rapina.