“Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata“. A sganciare l’indiscrezione-bomba è Alberto Dandolo che, su Dagospia, punta i riflettori su una delle coppie più amate del gossip nostrano, ovvero quella composta da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Se è vero che la questione matrimonio è un tema ricorrente dal momento che stanno insieme ormai da 11 anni, è pur vero anche che l’attore ha alle spalle un burrascoso divorzio dalla sua ex compagna Chiara Giordano, motivo per cui è comprensibile che ora preferisca andare con i piedi di piombo quando si tratta di formalizzare un’unione. Tra l’altro, è stato proprio lui, Bova, a rispedire – seppur indirettamente – al mittente le voci di crisi: nelle scorse ore, dapprima ha pubblicato un post di auguri per il 34esimo compleanno di Rocio su Instagram e poi, intervenendo in diretta tv su Rai 1, ha colto l’occasione per rinnovare gli auguri alla compagna davanti a tutto il pubblico di prima serata. Insomma, non resta che attendere sviluppi.

