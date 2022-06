Sparatoria in pieno giorno a Montmartre, a Parigi. Due persone sono rimaste ferite in modo grave, secondo quanto risulta a Bfm Tv. A sparare, secondo la prima ricostruzione è stata una squadra di poliziotti in bicicletta che ha aperto il fuoco su un’auto in fuga che non si era fermata all’alt e aveva investito un agente. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la pattuglia in bici ha individuato un’auto con 4 persone a bordo, una delle quali non aveva la cintura di sicurezza. Si sono avvicinati per un controllo ma il conducente, dopo essersi fermato, è ripartito di scatto. L’auto, dopo un inseguimento, è stata bloccata nel traffico e i poliziotti in bicicletta l’hanno raggiunta. Una seconda volta, il conducente ha fatto finta di togliere la chiave dal cruscotto ma è ripartito sgommando e urtando uno degli agenti.

Due poliziotti, a questo punto, hanno fatto fuoco con la loro arma di servizio. Nove proiettili sono stati esplosi, il conducente è stato ferito al torace, la donna che era vicina a lui è stata raggiunta alla testa. Il guidatore, nonostante la ferita, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto. Secondo Bfm Tv, alcuni dei 4 occupanti dell’auto avevano consumato alcol e cannabis.

Foto d’archivio