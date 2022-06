Sono 9.429 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia oggi venerdì 3 giugno, frutto però di appena 70.689 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 13,3%. I dati comunicati dal ministero della Salute scontano infatti la festività del 2 giugno: sempre per questo motivo si assiste a una leggera risalita dei ricoveri in area medica, ovvero 55 in più rispetto a ieri. I pazienti positivi nei reparti ordinari restano però 4.644. Sono invece 225 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono appena 9. Resta invece il trend in miglioramento dei decessi: i morti comunicati oggi sono 40, praticamente la metà rispetto a giovedì.

Il confronto con venerdì scorso, come detto, è falsato dal fatto che oggi è un giorno post-festivo. Guardando all’andamento della settimana (da lunedì a venerdì) si conferma però che i contagi sono in calo, così come i ricoveri e i decessi. I casi segnalati sono 76.817 (contro i 105.041 dei primi 5 giorni della settimana scorsa). I morti sono ancora tanti, 306, ma in netta diminuzione rispetto ai 524 del periodo precedente. Da lunedì ad oggi i nuovi ingressi in terapia intensiva sono 82, mentre il saldo tra entrate e uscite nei normali reparti è di -590.

Gli attualmente positivi sono 648.056, 7.844 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.467.642 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.875. I dimessi e i guariti sono 16.652.711, con un incremento di 17.496 rispetto a giovedì.