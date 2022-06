“Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite”. Stefano De Martino si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui parla apertamente del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, la mamma di suo figlio Santiago nonché ex moglie. O forse ancora attuale moglie, dal momento che non si ricorda più se abbiano mai effettivamente divorziato: “Oddio non ne sono sicuro, credo di sì”, ha detto e il Corriere sottolinea che in realtà c’è una possibilità che l’atto non sia mai stato ratificato. In ogni caso, quel che conta è che tra loro è di nuovo amore e i fan sono in visibilio: “Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti – ha detto De Martino -. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Quindi ha parlato anche della famiglia che lui e Belen hanno costruito: “Quando Santiago è nato è stato il giorno più bello della mia vita… Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti… Provo ad accompagnarlo a scuola la mattina. Il tablet ha sostituito un po’ il ciuccio, ma i figli preferiscono giocare con i genitori”. Per quanto riguarda invece Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina avuta con Antonino Spinalbese, “è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha spiegato.