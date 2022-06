Blanco e Giulia Lisioli (sì, quella Giulia alla quale aveva riservato una dedica al Festival di Sanremo 2022) non sono più fidanzati. E fino a qui, nulla di nuovo per gli appassionati di cronaca rosa. Il cuore del cantante classe 2003 adesso batte per la ballerina Martina Valdes. Di recente si è parlato di loro poiché, durante uno degli ultimi concerti che stanno portando Blanco in giro per l’Italia, sulle note di ‘Afrodite‘ il cantante ha preso per mano la fidanzata. La ragazza è quindi salita sul palco e il pubblico ha reagito urlando di gioia. Diversa, invece, la reazione della ex Giulia. In un TikTok pubblicato il 30 maggio scorso, la ragazza ha scritto: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda“. Più di 10.000 like e tanti i commenti che le danno ragione: “Ho pensato la stessa cosa quando ho visto i video che stanno girando”, ha scritto una ragazza in riferimento al filmato di Blanco e Martina al concerto.

Poco dopo Giulia ha voluto chiarire tutto in una diretta su TikTok: “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta”, ha esordito la giovane, che evidentemente ha sofferto per la fine della storia. Poi ha aggiunto: “Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere”. E ancora l’ex fidanzata del cantante ha spiegato: “Posso dire? Ho cringiato (mi sono sentita in imbarazzo/difficoltà, ndr) sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente”.

Poi, parlando della nuova fiamma di Blanco, ha detto: “‘Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. All’inizio potevo starci male ma ora no, ci ho anche parlato, basta”. Infine ha concluso: “È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”. Al momento né il cantante né Martina hanno commentato la vicenda, di cui tanto si sta parlando invece molto sui social.