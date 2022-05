Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 18.255 nuovi casi di positività a Sars Cov 2 e 66 decessi. Ieri i contagi erano stati 19.666 ieri e i morti 105 ieri. Sono 193.183 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 198.897. Il tasso di positività è al 9,4%, in lieve calo rispetto al 9,9% di ieri. Sono 250 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.348, ovvero 210 in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 3.905.569 di caso nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.636 ospedalizzati, 413 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti. Nel report esteso dell’Istituto superiore di Sanità viene riportato una stabile percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (19%) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 17% è stato diagnosticato sotto i 5 anni, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 44% in quella 12-19 anni. In diminuzione i tassi di incidenza e di ospedalizzazione.