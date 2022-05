Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi casi di Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia (ad esclusione dell’Emilia-Romagna che non ha comunicato i dati a causa di un problema informatico) tra i 203.607 tamponi processati, di cui 153.670 test rapidi. L’incidenza è al 10%. I morti sono stati 94. Netto calo dei ricoverati in area medica (-187) mentre flettono le terapie intensive (-9) in un giorno da 22 ingressi.

Gli ultimi 4 giorni confermano un trend chiaro di minor circolazione virale rispetto alla settimana precedente, con i nuovi casi passati da 118.875 a 83.604. In calo anche gli ingressi in rianimazione, passati da 116 a 90, e i decessi (da 494 a 406). Continua lo svuotamento dei reparti, con 618 posti letto in meno occupati in area medica (-512 la settimana precedente). Ad oggi risultano 5.782 persone positive al Covid nei reparti ordinari e altri 262 in terapia intensiva. In 748.944 si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 754.988 attualmente positivi.

Da inizio pandemia i casi accertati in Italia sono stati 17.333.299: in 16.411.953 sono già guariti o sono stati dimessi (+ 58.368 nelle ultime 24 ore) e altri 166.358 sono deceduti. Quattro regioni riportano più di 2mila casi: si tratta di Lombardia (2.742), Lazio (2.627), Campania (2.345) e Sicilia (2.063). Altre quattro, invece, ne hanno diagnosticati oltre mille: Veneto (1.743), Puglia (1.478), Toscana (1.390) e Piemonte (1.274).