Anche il leader della Lega Matteo Salvini, che sulla sua fede rossonera non ha mai cambiato idea, non si è voluto perdere ai festeggiamenti per la vittoria del Milan. Indossata la maglia del club, è sceso dall’auto per prendere parte alla gioia collettiva per la vittoria dei rossoneri per le strade di Milano. Molti i selfie con i tifosi che assieme a lui hanno intonato qualche coro da stadio. Non sono mancate le contestazioni. Un gruppo di persone, sempre di fede rossonera, si sono avvicinate gridando il loro disappunto: “Il disonore dell’Italia, non è il tuo luogo questo, hai altro a cui pensare, vai a lavorare” lui risponde urlando “forza Milan”.