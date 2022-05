“All’inizio non credevano in noi. Ma quando abbiamo iniziato a lavorare e soffrire e abbiamo capito che dovevamo fare dei sacrifici, siamo diventati un gruppo. Oggi siamo campioni d’Italia e io voglio ringraziare tutti i giocatori. Non è stato facile, ma questo campionato l’abbiamo vinto come gruppo. Sono molto orgoglioso di tutti voi. E ora festeggiate come campioni perché Milano non è Milan, l’Italia è rossonera“. Il discorso Ibrahimovic dopo la vittoria dello scudetto – domenica 22 maggio – negli spogliatoi del Mapei Stadium.