I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Il 21enne Luigi Strangis ha sbaragliato i cinque i colleghi cantanti e ballerini arrivati in finale. Il cantautore ha vinto la 21esima edizione di “Amici di Maria De Filippi” con il 76.4% al televoto finale, aggiudicandosi il primo premio di 150mila euro. Al secondo classificato, il ballerino Michele (23.6% al televoto contro Luigi), è andato il premio di Categoria Danza di 50mila euro. Michele avrà anche la possibilità di partecipare al gran finale della manifestazione di danza OnDance organizzata da Roberto Bolle, in scena il 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. Al terzo posto l’altra ballerina Serena (che si è aggiudicata una borsa di studio in una prestigiosa scuola di danza di New York), al quarto posto Alex, quinta Sissi e sesto è Albe.

Luigi si è imposto subito nella scuola, presentandosi come cantautore e polistrumentista perché suona, oltre alla chitarra, anche il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Il vincitore di “Amici di Maria De Filippi” ha iniziato a suonare la chitarra a soli 6 anni, a 15 anni ha iniziato ad autoprodurre i suoi pezzi. Luigi si è già esibito dal vivo nella sua città – Lamezia Terme (Catanzaro) – e nei paesi vicini, ha collaborato con uno studio di registrazione dove ha arrangiato brani per altri artisti. A settembre 2021 ha presentato ai provini di “Amici” l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail, che gli ha spalancato le porte della scuola più famosa d’Italia. Luigi ha poi pubblicato “Muro” e “Partirò Da Zero”, prodotti entrambi da Michele Canova, “Tondo” prodotto da Katoo e “Tienimi stanotte”, prodotto da Luigi e Gabriele Cannarozzo.

Il primo impegno di Luigi dopo la vittoria ad “Amici” è la promozione del suo primo Ep dal titolo “Strangis”, in uscita il 3 giugno, che conterrà naturalmente i brani presentanti durante il Serale e dentro la scuola. “Questo Ep rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. È libertà di poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. ‘Strangis’ – ha detto Luigi – è il frutto del mio duro lavoro e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio. È stato per me un grande onore sapere che alcune delle maggiori major discografiche avevano fatto una proposta per pubblicare il mio primo Ep con la loro etichetta ma quando Mamo Giovenco, responsabile musicale di ‘Amici’, mi ha prospettato la possibilità di rimanere a lavorare con la struttura e le persone che mi avevano seguito fin da quando sono entrato ad Amici, continuando quindi a farmi sentire in famiglia, ho pensato che rimanere con loro sarebbe stata per me la scelta migliore. Sono sicuro che continueranno a capirmi come hanno fatto dal primo giorno, spronandomi a lavorare a testa bassa per costruirmi un futuro nel mondo della musica. So che 21co può non avere la stessa forza di grandi major, abituate a lavorare negli anni con giovani usciti da talent show come Amici e non solo, ma spero e credo che proprio per questo possa concentrarsi al meglio su di me e il mio percorso superando, come purtroppo ho visto accadere a molti, lo scoglio delle mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni”.

IL PREMIO DELLA CRITICA A SISSI E TUTTI GLI ALTRI PREMI

Durante la Finale il premio della Critica è stato assegnato a Sissi. Il Premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro è andato a Serena. Il Premio delle Radio è andato a “Tienimi stanotte” di Luigi. Il Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro è stato assegnato ad Alex. Ai finalisti va il Premio Marlù di 7 mila euro in gettoni d’oro.