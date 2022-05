È il giorno della finale dell’Eurovision Song Contest Torino 2022, l’evento musicale mondiale dove attraverso la musica e gli artisti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Rai hanno promosso, per tutta la settimana, i valori di non discriminazione, tolleranza e inclusione. Sui canali social della Polizia di Stato, di Rai per il Sociale, Eurovision Rai e Rai1, a sostenere la campagna “Vittime di odio” sono tre grandi nomi della TV e dell’intrattenimento italiani. Fiorello, da sempre vicino alla Polizia di Stato nella diffusione di campagne di legalità, Lele Corsi, commentatore Rai dell’evento e il direttore di Rai1 Stefano Coletta.