Il vento che accarezza il volto e scompiglia i capelli, il rumore leggero di una vela spiegata o il ritmo andante di un motore che disegna una scia candida che sfuma nel blu, il tratto di un viaggio indimenticabile. Ci sono diversi modi per vivere il mare: rilassato, avventuroso, romantico, modaiolo. Spiaggiati sulla prua a prendere il sole, oppure a issare le vele e gettare l’ancora per un tuffo rinfrescante, a spadellare uno spaghetto al dente sottocoperta o a bere un cocktail con ombrellino, incipit di una serata esclusiva al porto più vicino. C’è anche chi alle ore piccole della notte predilige il nascere del giorno nel riverbero dorato delle onde, e aspetta con trepidazione il tramonto che si accende di colori. C’è anche chi sa leggere le stelle, bussola degli antichi e dei lupi di mare. Un viaggio in barca è un’ispirazione, che sia a bordo di un caicco o di una barca a vela, di un catamarano o di uno yacht, orientandosi verso la destinazione dei propri sogni, alla scoperta dell’Italia o della vicina Croazia, delle isole greche o delle Baleari, l’arcipelago spagnolo dove ogni isola è diversa dall’altra. Il Mediterraneo svela tante realtà, seppur a poche miglia di distanza, un mare nostrum dalle mille identità. Salpare è un’esperienza autentica, entusiasmante ma soprattutto accessibile, perché ciascun itinerario con Made by Turisanda (brand di Alpitour World) è realizzato su misura, selezionando ogni dettaglio con cura in base alle esigenze e alle richieste. Oltre 15.000 differenti barche da diporto, una flotta dislocata in tantissimi porti, partenza e destinazione dove vuoi tu, avrai solo l’imbarazzo della scelta per pianificare una vacanza bellissima, in coppia, in famiglia o con gli amici. Con Sailing (uno degli otto goal di Made per vivere una destinazione assecondando la propria passione) è possibile sfoderare la patente nautica e diventare il timoniere della propria vacanza in totale autonomia, oppure viaggiare in compagnia di skipper e di un equipaggio esperto. Il capitano del viaggio sei sempre tu, prepara a scrivere il tuo diario di bordo.

L’Italia in caicco

Se è vero che siamo (anche) un popolo di navigatori, è impossibile non lasciarsi tentare dal fascino del caicco, l’imbarcazione che racchiude tutto il bello della vita di mare. Nato come natante da pesca a due alberi, racconta il passato mantenendo le linee e la raffinata fabbricazione in legno, ma soprattutto regala il bello della condivisione: questa imbarcazione ha la capacità di contenere più ospiti, agevola la socialità ma al contempo assicura la privacy grazie all’ampia metratura e agli spazi separati. Il caicco è l’ideale per un gruppo di amici o per le coppie che amano stare in compagnia e desiderano vivere il mare in piena libertà e godere delle meraviglie del Bel Paese. Sulle tracce della Serenissima lungo il Mare Adriatico svelando alcuni splendidi litorali come quello del Conero nelle Marche, bellissimo e meno inflazionato. Scegliere “da quale parte andare” oltre le acque smeraldine di Santa Maria di Leuca, la punta più estrema del tacco d’Italia che delimita la costa adriatica e ionica della Puglia. Dilemmi di bellezza anche in Calabria con l’eterno confronto tra Mar Ionio e Tirreno che bagna anche le coste della Sicilia e dei suoi arcipelaghi, le vulcaniche Eolie e le occidentali Egadi, perle emerse dal blu. L’Italia è uno spettacolo vista dal mare, e il litorale campano svela l’idillio a colori della Costiera Amalfitana, nel Lazio invece si narrano ancora le leggende quando si doppia il promontorio del Circeo, mentre le terre selvagge della Toscana allietano lo sguardo con il verde delle coste e delle isole come eden. Un viaggio in caicco può spiegare le vele anche in Sardegna, o al largo dei paradisi terrestri come l’arcipelago di La Maddalena, oppure può avvistare il Ponente e il Levante Ligure, adorno di case colorate che ammantano la costa montuosa dove si intonano ritornelli di cantautori che si ispirano al mare per raccontarne la vita. Siamo (anche) un popolo di poeti.

La Croazia in catamarano. E la Grecia? In barca a vela

Mediterraneo, “mare tra le terre”, dalla costa italiana alla croata è un attimo, dove l’Adriatico sembra tutt’altro mare, a cominciare dalla costellazione di isole, 66 per la precisione, e 652 isolette, tutte da esplorare. Dal Quarnaro alla Dalmazia settentrionale, fino alla Dalmazia meridionale, la Croazia è natura incontaminata e mare cristallino, vita rilassata dei paesini di pescatori ma anche la movida delle isole in festa e dell’animata Dubrovnik, città gioiello patrimonio Unesco. Una meta che ne racchiude tantissime, ideale per tutti, soprattutto per le famiglie, allora perché non visitarla in catamarano? Un’imbarcazione perfetta per chi predilige gli spazi più ampi e confortevoli, con una struttura più stabile e meno sensibile alla risacca del mare, consigliata per i bambini e per chi è alle prime esperienze di mare e teme di soffrire le onde. Per chi invece è un veterano delle correnti e dei venti, la barca a vela è un richiamo naturale. Un mezzo che fa sintesi dello spazio ma allarga le aspettative di chi desidera un’avventura. Per un grande classico del sailing, una meta imperdibile: il mare cobalto della Grecia e gli arcipelaghi della storia. Ionie, Cicladi, Sporadi e Dodecanneso, un viaggio tra i colori ocra di un passato dorato, culla della civiltà occidentale, e il bianco e l’azzurro come binomio ricorrente ed identitario, alternato solo dalle tovaglie a quadri bianco rosse delle taverne dove gustare del pesce appena pescato.

Le Baleari a bordo di uno yacht

Il Mediterraneo si racconta in infinite realtà, anche all’interno dello stesso arcipelago. Un esempio perfetto sono le isole Baleari: Minorca la selvaggia, in cui la natura è la vera protagonista tra riserve naturali e spiagge incantevoli, Maiorca la storica e la più grande. Ibiza la festaiola, famosa in tutto il mondo per la sua movida, dai locali alle spiagge metropolitane di Figueretes, Playa D’En Bossa e Talamanca, per continuare nei microcosmi galleggianti che puntellano il porto e tutta la costa dell’isola, con tanto di cocktail e dj set: qui lo yacht è un modo di concepire il mare e il divertimento, con tutte le comodità che si possono desiderare. Musica, festa e relax ma non solo glam, anche questa imbarcazione permette di vivere il mare raggiungendo le calette più belle di Eivissa e la più piccola delle Pitiuse, Formentera, un’isola in cui regna la tranquillità e dove alcune spiagge sono considerate tra le più belle del Mediterraneo: gettate l’ancora a poca distanza dalla penisola del Trucador, la sottile lingua di sabbia a nord dell’isola. Abbassate la musica e ascoltate le onde ammirando il colore del mare, Platja Illetes incanta lo sguardo.